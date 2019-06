InternationalDayofYoga: ...जब PM मोदी के साथ योग करते नजर आई मोटू और पतलू की जोड़ी

नई दिल्ली: झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग का अभ्यास किया. बड़े लोगों के साथ छोटे बच्चों को योग लिए प्रोत्साहित करने के लिए रांची के हटिया स्थित प्रभात तारा मैदान बच्चों में लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर ‘मोटू-पतलू’ भी योग करते दिखे.

प्रभात तारा मैदान में लोगों की बड़ी संख्या के लोकप्रिय कार्टून सीरियल ‘मोटू-पतलू’ के कैरेक्टर भी दिखे, जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा. योग की शुरुआत प्रार्थना से हुई. योग कार्यक्रम में सभी उम्र वर्ग के लोग मौजूद थे. योग के प्रति बच्चों और किशोरों में लगाव पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम में लोकप्रिय कार्टून सीरियल ‘मोटू-पतलू’ के कैरेक्टर भी दिखे.

PM Narendra Modi at Prabhat Tara ground in Ranchi: I extend my good wishes to all of you, in India & across the globe, on the occasion of #InternationalDayofYoga . Today, lakhs of people have gathered in different parts of the world to celebrate Yoga Day. #Jharkhand pic.twitter.com/KzMhIEYVRV

