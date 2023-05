ललन सिंह के मटन-पुलाव पॉलिटिक्स पर बवाल, भाजपा का सवाल किसका करेंगे धर्म भ्रष्ट

Mutton Rice Politics in Bihar: बिहार में सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के दावारा महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को मटन-पुलाव की पार्टी का कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम की खास बात यह होगी कि ललन सिंह खुद कार्यकर्ताओं को खाना परोसकर खिलाएंगे. पार्टी के सूत्रों की मानें तो यह मीट-भात का कार्यक्रम ललन सिंह के द्वारा महागठबंधन कार्यकर्ताओं के सम्मान में रखा गया है जो एक मिलन समारोह होगा. इसके लिए मुंगेर के पोलो मैदान में पूरी व्यवस्था भी कर ली गई है और भव्य पंडाल भी बनकर तैयार हो गया है.इसमें मुंगेर और जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है. यह भोज रविवार को ही होना है. आपको बता दें कि अब इसको लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है और भाजपा ललन सिंह से कई सवाल पूछ रही है.

बता दें कि ललन सिंह के द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस मटन-पुलाव पार्टी में लगभग 35 हजार की संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है. यहां शाकाहारी लोगों के लिए पनीर की भी व्यवस्था की गई है. इस पूरे आयोजन के लिए ललन सिंह ने केवल प्रदेश से ही नहीं बल्कि झारखंड से भी बकरे मंगाए हैं. ललन सिंह के इस भोज में बिहार के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे.

ऐसे में अब बिहार के इस मीट-चावल भोज पर पॉलिटिक्स भी तेज हो गई है. बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब ललन सिंह इस तरह का आयोजन कर रहे हैं वह 2019 से ही लगातार अपने क्षेत्र में मटन-पुलाव भोज का लगातार आयोजन करते आए हैं. हालांकि भाजपा को ललन सिंह के मटन का जायका पसंद नहीं आया है और उनपर जमकर निशाना साधा जा रहा है.

JDU Prez Lalan Singh will feed 35000 people a feast of mutton-pulao!

Will this mutton be 'Jhatka' or 'Halal'? Are there separate arrangements for those who eat 'Jhatka' & 'Halal'?

If it is not so, whose religion will Lalanji corrupt, that of '#Halal' or '#Jhatka' eaters. #Bihar pic.twitter.com/PaMY9DllMw

