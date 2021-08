Tokyo Olympics: मैच से पहले सलीमा टेटे के घर आया TV, परिजन भी देखेंगे बेटी का मुकाबला

Simdega: खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में झारखंड (Jharkhand) की युवा हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे (Salima Tete) ​के खेल की चर्चा है. हालांकि सलीमा के परिजन अभी तक अपनी बेटी को खेलते हुए नहीं देख पाए हैं. इस दौरान उनका कहना है कि जब लोग आ कर उनकी बेटी को लेकर बात करते हैं, तब उन्हें लगता है कि वो अच्छा कर रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पूरे गांव में एक भी टीवी सेट नहीं है. ये बात जैसे ही सोशल मीडिया पर उठी तो प्रशासन ने तुरंत उनके घर में टीवी, डीटीएच और जेनरेटर का प्रबंध कर दिया.

सेमीफाइनल मुकाबला आज

भारतीय महिला हॉकी का आज सेमीफाइनल में मुकाबला अर्जेटीना से होगा. ऐसे में महिला टीम पहली बार फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी. वहीं, झारखंड के लोग 'हॉकी की नई उम्मीद' सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को अच्छा करते हुए देखना चाहेंगे.

@dc_simdega told that they offered a 4k TV which her father, Suleman, himself a hockey player, politely declined. Family wanted a generator that was been given. They saw the earlier matches on a small CRT TV. So, I've requested DC to send 4K TV again @Nishad_Neha5 @JharkhandCMO pic.twitter.com/yXdCW8BWcA

