Farmers Protest: बीजेपी नेता Subramanian Swamy ने बताया समाधान, ऐसे निकल सकता है आंदोलन का हल

नई दिल्‍ली: नए कृषि कानूनों (New Farm Law) के खिलाफ किसानों के पिछले ढाई महीने से चल रहे आंदोलन (Farmers Protest) हल निकालने ले किए बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने फॉर्मूला सुझाया है. उन्होंने कहा कि यदि इन फॉर्मूलों पर अमल किया गया तो सरकार और किसानों के बीच चल रहे गतिरोध का हल निकल सकता है.

सुब्रह्मण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने कहा कि मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा,'बीजेपी के कुछ सांसदों ने मुझसे पूछा कि किसान आंदोलन (Farmers Protest) से कैसे निपटा जाए. मैंने सलाह दी कि सभी एक्ट को लागू करने के लिए नियम ये होने चाहिए कि कानून उन्हीं राज्यों में लागू होंगे, जहां कि सरकार केंद्र से कानून लागू करने की मांग करेगी. सभी सांसदों ने सहमति जताई.'

A dozen BJP MPs had informal chat with me today about how to deal with the farmer agitation. I suggested that the Rules to the four Acts should say that the Acts will apply only to those States which write to Centre asking for its implementation for their states. All MPs agreed

