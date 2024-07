Firhad Hakim: पश्चिम बंगाल की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम के विवादित बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. पॉल ने कहा "फिरहाद हकीम जो एक मेयर हैं और ममता बनर्जी की पार्टी के सदस्य भी हैं, हकीम ने एक कार्यक्रम में कहा है कि वे बहुत भाग्यशाली हैं और जो लोग दूसरे धर्म में पैदा हुए हैं वे बहुत दुर्भाग्यशाली हैं...वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमें हिंदू होने पर गर्व है और वह ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? और ऐसी बात कहने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है. उन्हें अपने पद से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था..."

#WATCH | West Bengal: BJP MLA Agnimitra Paul says, "Firhad Hakim who is a mayor and also a member of Mamata Banerjee's party, in an event, has said that they are very fortunate and those who are born in other religion are very unfortunate...How can he say this? We are proud to be… pic.twitter.com/7K1Lei8XbS

