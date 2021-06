West Bengal: बीजेपी सांसद Jayanta kumar Roy पर हमला, 2 कार्यकर्ता भी घायल, TMC कार्यकर्ताओं पर अटैक का आरोप

कोलकाता: बंगाल चुनावों के बावजूद बीजेपी और टीएमसी में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. जलपाईगुड़ी से बीजेपी सांसद डॉ. जयंत कुमार रॉय (Dr.Jayanta kumar Roy) पर हमला हुआ है. जयंत कुमार रॉय ने इस हमले का आरोप TMC पर लगाया है.

Siliguri | Around 5pm today, I was attacked by TMC goons. They attacked me with bamboo sticks on my head & arms. Few others who were with me were also attacked. There is no rule of law in West Bengal: Dr. Jayanta Kumar Roy, MP Jalpaiguri#WestBengal pic.twitter.com/QOEXVa09uF

