Tejasvi Surya Viral Video: 'जब बेंगलुरु डूब रहा था तेजस्वी सूर्या डोसा खा रहे थे', लोगों के निशाने पर आए बीजेपी सांसद

Bengaluru Flood: बेंगलुरू में बाढ़ की विभीषिका के बीच एक वीडियो ने बेंगलुरु दक्षिण से लोकसभा सदस्य तेजस्वी सूर्या को सोशल मीडिया में आलोचनाओं के घेरे में ला दिया है जिसमें वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक जलपान गृह का प्रचार करते हुए डोसा खाते और उसके स्वाद की तारीफ में कसीदे काढ़ते नजर आ रहे हैं. दरअसल 40 सेंकेड का एक वीडियो सार्वजनिक हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्या पद्मनाभ नगर में एक होटल में बैठ कर ‘बटर मसाला डोसा’ और उत्पम खाते और व्यंजन के स्वाद तथा गुणवत्ता की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में सांसद ने लोगों से वहां आने और स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाने का भी आग्रह किया.

निशाने पर हैं तेजस्वी सूर्या

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह वीडियो कब का है लेकिन कांग्रेस के सोशल मीडिया की राष्ट्रीय सह संयोजक लावण्या बल्लाल ने कहा कि वीडियो पांच सितंबर का बताया जा रहा है जब शहर के अधिकतर हिस्सों में बाढ़ थी. बल्लाल ने ट्वीट किया, पांच सितंबर का वीडियो जिसमें तेजस्वी सूर्या नाश्ते का लुत्फ उठा रहे हैं जबकि बेंगलुरु डूब रहा है. क्या वह बाढ़ प्रभावित एक भी इलाके में गए हैं ?

उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, किसी की तेजस्वी सूर्या से और उनके सहयोगियों से बात हुई? क्या वे बेंगलुरु में हैं? कई उपयोगकर्ताओं ने सूर्या का वीडियो साझा किया है जिसमें कांग्रेस की पूर्व सांसद राम्या भी शामिल है. लोगों ने इसके बाद सूर्या को ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक उपयोगकर्ता ने लिखा, फूड ब्लॉगर तेजस्वी सूर्या, अगर आपको होटलों का प्रचार करना है तो हमें ओआरआर में कॉफी के लिए मिलना चाहिए.

आम आदमी पार्टी के नेता पृथ्वी रेड्डी ने लिखा, जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था. जब बेंगलुरु डूब रहा था तेजस्वी सूर्या डोसा खा रहे थे और उन लोगों का उपहास उडा रहे थे जो उन्हें सत्ता में ले कर आए. अगली बार मतदान से पहले इस तस्वीर और इस मुस्कुराहट को याद रखिएगा.

Video dated 5th September.@Tejasvi_Surya was enjoying a good breakfast while Bangalore was drowning.

Has he visited even a single flood affected region? pic.twitter.com/uFnZ4Rjs1m

