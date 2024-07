Chandrababu Naidu: 4 जून को NDA सरकार बनाने के लिए BJP का समर्थन और 4 जुलाई को विश लिस्ट! मोदी से मीटिंग में नायडू ने क्या-क्या मांगा?

Chandrababu Naidu PM Modi: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने विभाजन के बाद राज्य की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से सात सूत्री विकास एजेंडे के लिए समर्थन मांगा. प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख ने 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद उसके सामने आई चुनौतियों पर प्रकाश डाला.

उन्होंने राज्य के विकास को गति देने के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा विशेष श्रेणी के दर्जे के बदले में सहायता बढ़ाने की वकालत की. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बैठक में वित्तीय सहायता से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक के प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया. PMO ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा कीं.

नायडू ने आंध्र के कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सिंचाई पहल पोलावरम परियोजना को शीघ्र शुरू करने के लिए मदद पर जोर दिया. यह परियोजना नायडू की प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर है.

राज्य की वित्तीय स्थिति पर मुख्यमंत्री ने कहा, 'आंध्र प्रदेश 2014 के अवैज्ञानिक, अनुचित और अन्यायपूर्ण विभाजन के दुष्परिणामों से जूझ रहा है.'

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के 'दुर्भावना, भ्रष्टाचार और कुशासन से भरे शासन'' ने राज्य की आर्थिक स्थिति को और खराब कर दिया है.

नायडू ने वर्तमान में संसाधनों की कमी के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 'अंधाधुंध उधार लिए जाने' और 'बड़े पैमाने पर धन के दुरुपयोग' को कारण बताते हुए केंद्र से अल्पकालिक वित्तीय सहायता का अनुरोध किया.

नायडू के एजेंडे के अन्य प्रमुख बिंदुओं में अमरावती के सरकारी परिसर और प्रमुख बुनियादी ढांचे को पूरा करने के लिए व्यापक समर्थन, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए राज्य की विशेष सहायता योजना के तहत अतिरिक्त आवंटन शामिल थे.

बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड पैकेज के अनुरूप आंध्र के पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज की भी वकालत की. दुग्गिराजुपटनम बंदरगाह के विकास के लिए मदद भी चर्चा का एक अन्य मुद्दा था.

इसी दौरान एन चंद्रबाबू नायडू और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान देश व राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार 'विकसित भारत' और 'विकसित आंध्र प्रदेश' के निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध है.

अमित शाह ने कहा, ‘आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू गारू और TDP के सांसदों के साथ बैठक की. हमने देश और राज्य की प्रगति में तेजी लाने से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की. राजग सरकार विकसित भारत और विकसित आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है.’

गौरतलब है कि नायडू के नेतृत्व वाली TDP राजग की एक महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी है, जिसके 16 लोकसभा सांसद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे हैं.

इन मुलाकातों के बाद उन्होंने मोदी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के, ‘राज्यों के बीच एक पावरहाउस’ के रूप में फिर से उभरने की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया.

उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘आज आंध्र प्रदेश के कल्याण और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मेरी रचनात्मक बैठक हुई. मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हमारा राज्य, दूसरे राज्यों के बीच एक पावरहाउस के रूप में फिर से उभरेगा.’

उन्होंने बैठक को बेहद सकारात्मक और राज्य के विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर हुई चर्चा को ‘रचनात्मक’ बताया.

It was a pleasure to meet you, Union Minister @ChouhanShivraj Ji. Empowering our farmers remains our government's top priority in Andhra Pradesh. We're committed to enabling the growth and development of the agricultural and rural sectors. https://t.co/tipGTHNx5S

— N Chandrababu Naidu (@ncbn) July 5, 2024