West Bengal: कोलकाता में मिली BJP कार्यकर्ता की लाश, पार्टी नेताओं ने लगाया हत्या का आरोप

Bengal BJP Worker Arjun Chowrasia Death mystery: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की राजनीति हिंसा (Political Violence) थमने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच एक और बीजेपी कार्यकर्ता का शव उत्तरी कोलकाता में मिला है. राज्य के बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अर्जुन अर्जुन चौरसिया को मार कर फंदे पर लटका दिया गया.

जानकारी के मुताबिक उत्तर 24 परगना के काशीपुर रेल कॉलोनी में एक युवक की लटकी हुई लाश बरामद हुई थी. अनुमान लगाया जा रहा है की रात में किसी अन्य जगह पर उसकी हत्या करने के बाद पेड़ पर उनके शव को टांग दिया गया. वहीं प्राथमिक तौर पर अनुमान लगाया गया है कि अर्जुन ने आत्महत्या की है और उसके पैर जमीन को छू रहे हैं.

काफी हंगामे के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओ ने डेड बॉडी को ले जाने दिया. पुरे इलाके को चितपुर थाने की पुलिस ने सील कर दिया है. लालबाजार इलाके की खुफ़िया विभाग की साइंटिफिक टीम घटनास्थल पर मौजूद है. इसी बीच बीजेपी नेता की बॉडी मिलने के बाद कोलकाता भी पुलिस हरकत में आ गई है.

The death and murder of our committed karyakarta Arjun Chowrasia (27), resident of Kashipur Assembly, is deeply distressing. In view of the unfortunate killing, all celebrations to welcome Union Home Minister Shri Amit Shah in Kolkata stand cancelled.

