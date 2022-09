Britain में मंदिर तोड़े जाने पर SP सांसद का विवादित बयान, कहा- भारत से गए BJP, RSS के लोगों का हाथ

Britain Temple Demolition: ब्रिटेन में एंटी हिंदू गैंग की लगातार मनमानी बढ़ती जा रही है और वहां का प्रशासन इस मनमानी पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है. बीते शनिवार को ब्रिटेन के लेस्टर शहर में मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने मंदिर को निशाना बनाया था और भगवा ध्वज गिरा दए थे. अब बर्मिंघम के स्मेथविक में कट्टरपंथियों ने मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया हैं और दावा किया जा रहा है कि इस दौरान मंदिर को निशाना बनाते हुए बोतल और पटाखे जलाकर फेंके गए. अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ एसटी हसन (SP MP ST Hasan) ने विवादित बयान दिया है.

एसटी हसन ने बीजेपी-आरएसएस को बताया जिम्मेदार

इंग्लैंड में हिंदू मंदिर तोड़े जाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ एसटी हसन (SP MP ST Hasan) ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के अंदर मंदिर टूटने (Britain Temple Demolition) के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है. यहां से जो लोग इंग्लैंड गए है, वही ये सब तक रहे हैं.

एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से की बात

ब्रिटेन में पिछले कुछ दिनों से हिंदू मंदिरों पर हमले को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात की है. अमेरिका में दोनों नेताओं ने मुलाकात की. इस दौरान एस जयशंकर ने ब्रिटेन में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई और तमाम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही. ब्रिटेन के विदेश सचिव ने भारतीयों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है.

EAM Dr. S Jaishankar met with UK Foreign Secretary James Cleverly

"Shared my concern about the security and welfare of the Indian community in UK. Welcomed his assurances in that regard," tweeted EAM pic.twitter.com/2PWXXc55aw

