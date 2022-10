Maharashtra: एक धमाका और ट्विन टावर की तरह मलबा बन गया चांदनी चौक पुल, देखें ब्लास्ट का वीडियो

Chandni Chowk Bridge Demolition: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे (Pune) में ट्विन टावर (Twin Tower) की तर्ज पर चांदनी चौक पुल (Chandni Chowk Bridge) को गिराया दिया गया है. बीती रात करीब 1 बजे चांदनी चौक पुल को उड़ा दिया गया. बता दें कि पुणे के चांदनी चौक पुल में 1300 छेद बनाकर विस्फोटक को भरा गया था. बता दें कि महाराष्ट्र में पुणे शहर के भीड़भाड़ वाले चांदनी चौक इलाके में एक पुराने पुल को विस्फोट के जरिए ढहा दिया गया. हालांकि, चांदनी चौक पुल के ध्वस्तीकरण को लेकर स्थानीय लोगों के बीच काफी उत्सुकता है. इस पुल को ढहाना चांदनी चौक जंक्शन में यातायात की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा है.

चांदनी चौक पुल की जगह बनेगा फ्लाईओवर

जान लें कि पुणे के चांदनी चौक इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है खासतौर से सुबह और शाम को व्यस्त शाम के दौरान. योजना के अनुसार, इस पुल की जगह पर एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा. इस काम का जिम्मा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और स्थानीय सिविक प्राधिकारियों के पास है.

#WATCH | Maharashtra: Rubble of demolished Pune's Chandni Chowk bridge laid bare along with a cloud of dust after the demolition

(Source: District Information Office Pune) pic.twitter.com/EwfQwwAm52

— ANI (@ANI) October 1, 2022