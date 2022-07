Chess Olympiad: भारत पहुंचकर PAK टीम ने खेलने से किया इनकार, भारत ने कह दी बड़ी बात

Indian Chess Olympiad: भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अचानक शतरंज ओलंपियाड में भाग नहीं लेने का फैसला किया है. यह फैसला भी ऐसे समय में लिया गया है जब उनकी टीम भारत पहुंच चुकी है.

It is surprising that Pakistan has taken a decision not to participate in Chess Olympiad even after their team reached India: MEA spokesperson Arindam Bagchi

— ANI (@ANI) July 28, 2022