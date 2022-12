Madhya Pradesh: खेलते समय 400 फीट गहरे बोरवेल में गिरा बच्चा 60 फीट पर अटका, पाइप के जरिए पहुंचाया जा रहा है ऑक्सीजन और जूस

Child Trapped in Borewell in Betul: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बैतूल जिले (Betul) के एक गांव में मंगलवार को खेलते समय 8 आठ साल का एक बच्चा खेत में बने 400 फुट गहरे बोरवेल (Borewell) में गिर गया. बच्चा फिलहाल बोरवेल में 60 फुट की गहराई पर फंसा हुआ है. उसे बाहर निकालने के लिए पुलिस-प्रशासन की ओर से बचाव अभियान चलाया जा रहा है. आठनेर थाना प्रभारी अनिल सोनी ने बताया कि घटना मंडावी गांव में मंगलवार शाम करीब 5 बजे हुई. उस दौरान 8 साल का तन्मय दियावर खेत में खेल रहा था, तभी वह बोरवेल में गिर गया.

60 फीट की गहराई पर फंसा बच्चा

थाना प्रभारी के मुताबिक बच्चा बोरवेल (Borewell) में करीब 60 फुट की गहराई में फंसा हुआ है. उसे बोरवेल से बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया है. बोरवेल के आसपास से मिट्टी की खुदाई करने के लिए मशीन मंगाई गई है. साथ ही बच्चे को ऑक्सीजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई है. पुलिस के साथ ही SDRF की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और बच्चे को बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं. गांव के काफी लोग भी बोरवेल के आसपास जमे हुए हैं.

Madhya Pradesh | A 5-year-old boy fell into a 55-ft deep borewell in Mandavi village in Betul district. Rescue operation is underway at the spot. SDRF teams rushed from Bhopal & Hoshangabad. Oxygen supply given to the child. pic.twitter.com/KAn2Oi26eB

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) December 6, 2022