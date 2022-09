Pune: 'चुन चुन के मारेंगे', पुणे में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारों पर BJP विधायक का बड़ा बयान

Pakistan zindabad slogans in Pune: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नितेश राणे ने चेतावनी दी कि पुणे में कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने वालों को याद रखना चाहिए कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि शुक्रवार को पुणे में पीएफआई द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाया गया था, जिस पर भाजपा और महाराष्ट्र सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

To all those shouting Pakistan Zindabad slogans in support of PFI in Pune..

Chun chun ke marenge.. Itna yaad rakana!!! #BanPfi

— nitesh rane (@NiteshNRane) September 24, 2022