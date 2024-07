Live: NTA ने खुद माना पेपर लीक हुआ.. NEET पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आ सकता है बड़ा फैसला

NEET paper leak case: सुप्रीम कोर्ट में विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 से संबंधित 30 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान NTA ने माना है कि पेपर लीक हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा. कोर्ट ने कहा कि यदि प्रश्न पत्र लीक सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित किया गया है तो दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, 67 उम्मीदवार 720 में से 720 अंक प्राप्त कर रहे हैं. जबकि पिछले वर्षों में यह अनुपात बहुत कम था. यह साफ है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ है. यदि प्रश्नपत्र टेलीग्राम, व्हाट्सऐप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लीक होता है, तो यह जंगल की आग की तरह फैलता है.

NEET-UG 2024 exam: Supreme Court observes that one thing is clear that leak (of question paper) has taken place. The question is, how widespread is the reach? The paper leak is an admitted fact. pic.twitter.com/qyfZQESMsx

