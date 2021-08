'अमृत महोत्सव' के पोस्टर में नेहरू को नहीं मिली जगह, राहुल ने कहा- दिल से कैसे निकालोगे?

नई दिल्ली: देश में स्वाधीनता दिवस से ही चारों ओर 'आजादी का अमृत महोत्सव' (Azadi Ka Amrit Mahotsav) की चर्चा है. इस बीच आयोजन से जुड़ी तस्वीरों में पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू (Jawahar Lal Nehru) की तस्वीर न होने पर बवाल मच गया है. कांग्रेस (Congress) पार्टी के नेताओं ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (ICHR) द्वारा ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ समारोह से पंडित नेहरू की तस्वीर हटाये जाने को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है.

दरअससल पार्टी के कई नेताओं ने आईसीएचआर की वेबसाइट पर ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ से जुड़ी तस्वीरों का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर साझा किया, जिनमें महात्मा गांधी, सरदर वल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, मदनमोहन मालवीय और वीर सावरकर के चित्र हैं, लेकिन नेहरू की तस्वीर गायब है.

वहीं पार्टी महासचिव राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, 'देश के प्यारे पंडित नेहरू' को लोगों के दिल से कैसे निकला जा सकेगा. उन्होंने फेसबुक पर नेहरू के जीवन से जुड़ी कई तस्वीरें साझा करते हुए कहा, 'देश के प्यारे पंडित नेहरू को लोगों के दिल से कैसे निकालोगे?

लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने कहा कि कोई भी देश स्वतंत्रता संघर्ष का उल्लेख करने वाली वेबसाइट से अपने पहले प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं हटायेगा, लेकिन यहां पर किया गया, जो बहुत ही ‘तुच्छ’ और ‘अन्यायपूर्ण’ है. इसी तरह कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने कहा कि ICHR ने पंडित नेहरू की तस्वीर हटाकर खुद को कलंकित किया है.

It is not merely petty but absolutely ahistorical to celebrate Azadi by omitting the pre-eminent voice of Indian freedom, Jawaharlal Nehru. One more occasion for ICHR to disgrace itself. This is becoming a habit! pic.twitter.com/wZzKCvYEcD

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 27, 2021