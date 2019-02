अरूणाचल में लोगों को भड़का रही है कांग्रेस: किरण रिजिजू

नई दिल्लीः केन्द्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर अरूणाचल प्रदेश में रह रहे छह समुदायों को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (पीआरसी) देने के कदम के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए राज्य के लोगों को भड़काने का रविवार को आरोप लगाया.

रिजिजू ने कहा कि अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार पीआरसी पर विधेयक नहीं ला रही है बल्कि नबाम रेबिया के नेतृत्व वाली संयुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट को केवल पेश किया गया है.

उन्होंने ट्वीट किया, 'इसका मतलब है कि राज्य सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है. वास्तव में, कांग्रेस पीआरसी के लिए लड़ रही है लेकिन लोगों को गलत तरीके से उकसा रही है.' रेबिया राज्य सरकार में एक कैबिनेट मंत्री है.

Congress Party supported & instigated Non-APSTs in Lekang to fight for PRC but in Itanagar misguided the innocent people. From the beginning I've strongly urged State Govt not to grant PRC unless people are convinced of full protection of indigenous rights. We must stand united. https://t.co/p07yjtaDSc

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) February 24, 2019