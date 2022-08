Sonia Gandhi: सोनिया गांधी ने स्वतंत्रता दिवस पर दी बधाई, लेकिन केंद्र सरकार को लेकर कह दी ऐसी बात

Sonia Gandhi statement on Independence Day: आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद देशभर में जश्न का माहौल है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर सोमवार को देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि देश ने इन 75 वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आज की 'आत्ममुग्ध सरकार' स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने पर तुली हुई है.

भारत ने अमिट छाप छोड़ी है: सोनिया गांधी

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने एक बयान में कहा, 'स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं. पिछले 75 साल में भारत ने अपने प्रतिभाशाली भारतवासियों की कड़ी मेहनत के बल पर विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अमिट छाप छोड़ी है.'

सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के अनुसार, 'भारत ने अपने दूरदर्शी नेताओं के नेतृत्व में एक ओर जहां स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था स्थापित की, वहीं प्रजातंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत बनाया. इसके साथ-साथ भारत ने भाषा-धर्म-संप्रदाय की बहुलतावादी कसौटी पर सदैव खरा उतरने वाले एक अग्रणी देश के रूप में अपनी गौरवपूर्ण पहचान बनाई है.'

Congress interim president Sonia Gandhi extends greetings on #IndependenceDay

"In the last 75 years, India has made a global mark in science, education, health, information technology and other areas through the sheer hard work of talented Indians..," reads her statement. pic.twitter.com/xthqiirQh1

