Delhi में ऑक्सीजन पर तकरार, गौतम गंभीर ने केजरीवाल पर लगाए आरोप, कहा- बीते 1 साल में क्या किया?

नई दिल्ली: दिल्ली में लगे लॉकडाउन को एक सप्ताह और आगे बढ़ाने पर बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर निशाना साधा है. गौतम गंभीर ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है.

गौतम गंभीर ने कहा, 'जो एक साल आपको वक़्त मिला था, आपने क्या किया. अब आप सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं. आपको दिल्ली में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे, आपने सिर्फ एक ही लगाया. आपके नोडल अफसर लोगों के फोन नहीं उठाते.'

What was your (Delhi CM) backup plan? Why did you not do anything in one yr? Now you write letters to all CMs for Oxygen. What happened to the 8 Oxygen Plants that you were setting up? You set up only 1. It's low-level politics that is making people suffer: BJP MP Gautam Gambhir pic.twitter.com/LGIZkGJSj0

— ANI (@ANI) April 25, 2021