पूरी दुनिया में कोरोना की क्या स्थिति, स्वास्थ्य मंत्रालय ने साझा किए वास्तविक आंकड़े

नई दिल्लीः कोरोना ने एक बार फिर पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है. पूरी दुनिया में आज बुधवार को नए कोरोना केस का आंकड़ा 25 लाख के पार चला गया. 4 जनवरी को वैश्विक स्तर पर 25.2 लाख मामले दर्ज किए गए, जो महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक के सबसे अधिक मामले हैं.

देश में कोरोना के मामले 6 गुना बढ़े

India has reported a more than 6.3 times increase in cases in the last 8 days. A sharp increase seen in case positivity from 0.79% on 29th Dec 2021 to 5.03% on 5th January: Ministry of Health pic.twitter.com/qPIuZ8EfRk — ANI (@ANI) January 5, 2022

वहीं, देश की बात करें तो पिछले 8 दिनों में कोरोना के मामलों में 6 गुना की बढ़ोतरी हुई है. भारत ने पिछले 8 दिनों में कोरोना मामलों में 6.3 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीती 29 दिसंबर 2021 को कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0.79% थी. वहीं, आज बुधवार को यह बढ़कर 5.03% हो गई है.

इन राज्यों में मिले सबसे ज्यादा केस

The States of concern are Maharashtra, West Bengal, Delhi, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Jharkhand, Gujarat where there has been a rise in cases. 28 districts in the country are reporting more than 10% weekly positivity: Ministry of Health on COVID19 pic.twitter.com/oWTACyFt3F — ANI (@ANI) January 5, 2022

स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन राज्यों की लिस्ट साझा की है, जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं. इन राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और गुजरात शामिल हैं, जहां कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है. देश के 28 जिलों में 10% से अधिक वीकली पॉजिटिविटी रेट है.

वैश्विक स्तर पर 25.2 लाख मामले

25.2 lakh cases were recorded globally on 4th January, the highest ever since the onset of the pandemic. Approx 65% of cases in the week ending 4th Jan reported from the USA, UK, France, Italy & Spain: Ministry of Health pic.twitter.com/c9nlfgjcv9 — ANI (@ANI) January 5, 2022

पिछले एक हफ्ते में 65 प्रतिशत मामले संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और स्पेन से सामने आए. 4 जनवरी को वैश्विक स्तर पर 25.2 लाख मामले दर्ज किए गए. जो महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक के सबसे अधिक मामले हैं.

