Corona Vaccine for Children: बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगने का रास्ता अब साफ हो गया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने शुक्रवार को सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) में बनी वैक्सीन कोवोवैक्स (Covovax) को बच्चों पर इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी. कोरोना वायरस के खिलाफ WHO की ओर से मंजूर की गई यह दुनिया की नौवीं वैक्सीन है. SII इस टीके का उत्पादन नोवोवैक्स के लाइसेंस के तहत करेगा.

WHO के इस फैसले पर सीरम इंस्टिट्यूट (Serum Institute) के CEO अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) ने खुशी जताई है. पूनावाला ने ट्वीट कर कहा, 'कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यह हमारा एक और मील का पत्थर है. ट्रायल में कोवोवैक्स ने सटीकता और सेफ्टी में बेहतरीन रिजल्ट दिए. आप सबके सहयोग के लिए शुक्रिया.'

This is yet another milestone in our fight against COVID-19, Covovax is now W.H.O. approved for emergency use, showing excellent safety and efficacy. Thank you all for a great collaboration, @Novavax @WHO @GaviSeth @Gavi @gatesfoundation https://t.co/7C8RVZa3Y4

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) December 17, 2021