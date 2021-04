Coronavirus: चेतन भगत ने वैक्सीन को लेकर कसा 'अवैज्ञानिक' तंज, ट्विटर पर हुआ बवाल

नई दिल्ली: मशहूर लेखक चेतन भगत ने देश में कोरोना महामारी के भीषण कहर के बीच वैक्सीन की कमी को लेकर सरकार पर तंज कसा. कई ट्वीट्स करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि युद्ध जैसी स्थिति है, वैक्सीन की कमी है लेकिन फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीनों को इमर्जेंसी यूज की इजाजत नहीं दी गई. एक ट्वीट में तो उन्होंने कह दिया कि अवैज्ञानिक लोग देश को बर्बाद कर देते हैं.

अवैज्ञानिक तंज

चेतन भगत ने ट्वीट किया, 'अवैज्ञानिक लोग किसी देश को बर्बाद कर देते हैं भले ही वे उस देश पर कितना भी गर्व करते हों.'

Unscientific minds ruin a nation, no matter how proud they are of that nation. — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) April 28, 2021

पैसे कितने भी लगें, वैक्सीन मंगाओ

भगत ने जोर दिया कि चाहे जितना पेमेंट करना पड़े हमारें पास पर्याप्त वैक्सीन होनी चाहिए. चाहे वो यहां बन रही हों या उन्हें आयात किया जा रहा हो. उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीनेशन कैंप लगाने की जरूरत है तभी हम इस महामारी से छुटकारा पाएंगे.

btw, for those hurt pride/ego types justifying why pfizer was not approved in feb (coz we were right blah blah) - do note that a blanket approval has been given now to all major intl approved vaccines. so, please. swallow the damn pride, and save lives. and don't bore. — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) April 28, 2021

बेस्ट वैक्सीन क्यों नहीं मंगा रही सरकार?

भगत ने लिखा कि फाइजर दुनिया की बेस्ट वैक्सीन में से एक है और ज्यादातर विकसित देशों में उसका इस्तेमाल हो रहा है. उसने भारत से दिसंबर 2020 में परमिशन मांगी लेकिन उसे यहां पर और स्टडी करने के लिए कहा गया. फाइजर ने फरवरी 2021 में अपना आवेदन वापस ले लिया. अगर दिसंबर में हम उन्हें मंजूरी दे देते तो कई जिंदगियां बच जातीं.