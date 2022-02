चारा घोटाले में अदालत के फैसले से लालू यादव का बीपी बढ़ा, डॉक्टरों ने जताई चिंता

रांची: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (RJD Supremo Lalu Prasad Yadav) के लिए सोमवार का दिन बेहद भारी रहा. एक तरफ सीबीआई की स्पेशल कोर्ट (CBI Special Court) ने उन्हें चारा घोटाले (Fodder Scam) के सबसे बड़े मामले में 5 साल की सजा (Punishment) सुनाई और 60 लाख रुपए का जुर्माना (Fine) लगाया. वहीं अदालत का फैसला (Court's Decision) आने के एक घंटे पहले उनका ब्लडप्रेशर (BP) काफी बढ़ गया. ब्लड शुगर का लेवल (Blood Sugar Level) भी हाई (High) हो गया था.

डॉक्टरों की टीम ने जताई चिंता

इसे लेकर उनका इलाज (Treatment) कर रही डॉक्टरों की टीम (Team of Doctors) ने चिंता जताई है. लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के इलाज के लिए बनी 6 डॉक्टरों की टीम की अगुवाई कर रहे डॉ विद्यापति ने बताया कि वह सुबह से ही तनाव (Stress) में थे. उनका ब्लड प्रेशर (Blood Pressure) और ब्लड शुगर नियंत्रित (Blood Sugar Controlled) करने के लिए दवाइयों की अतिरिक्त डोज (Extra Dose of Medicine) दी गई. खाली पेट में उनका ब्लड शुगर (Blood Sugar) 160 मापा गया जबकि ब्लड प्रेशर (Blood Pressure) 150/70 रहा.

ये भी पढें: अनुराग ठाकुर ने साधा प्रियंका गांधी पर निशाना, सपा का भी आतंकवाद से बताया कनेक्शन

रिम्स की टीम एम्स के डॉक्टरों से लगातार संपर्क में है

रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद (Lalu Prasad Admitted To RIMS) हर सुबह पेइंग वार्ड (Paying Ward) के कॉरिडोर (Corridor) में चहलकदमी करते थे लेकिन सोमवार को वह अपने कमरे से बाहर नहीं आए. उन्होंने नाश्ते और भोजन (Breakfast And Meals) को लेकर भी कोई फरमाईश नहीं की. हल्के नाश्ते के बाद उन्हें दवाइयां (Medicines) दी गईं. उन्हें दी जाने वाली इंसुलिन का डोज (Dose of Insulin) भी बढ़ा दिया गया. उनके इलाज को लेकर रिम्स की टीम (Team of RIMS) नई दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टरों (Doctors at AIIMS New Delhi) से लगातार संपर्क (Contact) में है.

ये भी पढें: पिता की सजा पर भड़के तेजस्वी यादव, जानिए फैसला आने के बाद गुस्से में क्या कहा

अदालत के फैसले के बाद बिगड़ी तबियत

बताया जा रहा है कि अदालत का फैसला (Court's Decision) आने के करीब 2 घंटे बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने वकीलों से मशविरा (Consultation with Lawyers) किया. उनके वकील प्रभात कुमार (Advocate Prabhat Kumar) का कहना है कि लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) चारा घोटाले (Fodder Scam) के अलग-अलग मामलों में आधी से ज्यादा सजा (Punishment) काट चुके हैं. इस आधार पर हाईकोर्ट (High Court) में उनकी जमानत की अर्जी दायर (Bail Application Filed) की जाएगी. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट से राहत (Relief) मिलने की उम्मीद है.

(इनपुट - आईएएनएस)

LIVE TV