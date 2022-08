Coronavirus Update: देश में कोरोना का कहर नहीं हो रहा कम, बीते 24 घंटे में सामने आए इतने नए मामले

Corona data India: भारत (India) में पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी को लेकर राहत की खबर मिली है. सोमवार को स्वास्थ्य विभाग (Health Department) द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन (Corona Crisis) यानी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में भारी कमी आई है. इस दौरान कुल 16464 नए कोविड मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है.

देश में इतने एक्टिव केस

इस समय देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की बात करें तो ये आंकड़ा 143989 है. वहीं अब तक देश में लगभग चार करोड़ चौंतीस लाख से ज्यादा लोग कोरोना के संक्रमण को मात देकर ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं. सबसे बड़ी बात ये कि देश में अबतक कोरोना वैक्सीन की 204 करोड़ डोज लग चुकी हैं.

COVID19 | 16,464 new cases in India today, active caseload at 1,43,989 pic.twitter.com/y7Zc2UceHv

— ANI (@ANI) August 1, 2022