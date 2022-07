Dalai Lama 87th Birthday: दलाई लामा का 87वां जन्मदिन बुधवार यानी 6 जुलाई को धर्मशाला में मनाया जा रहा है. निर्वासित तिब्बती सरकार के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा मुख्य बौद्ध मंदिर, त्सुगलगखांग में आयोजित समारोह में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे. वहीं हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इनके अलावा कई अन्य वीआईपी गेस्ट व आम लोग भी मौजूद रहे.

वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल कर के दलाई लामा को उनके 87वें जन्मदिन की बधाई दी. पीएम ने उन्हें ट्वीट पर भी शुभकामनाएं दीं. पीएम ने ट्वीट पर लिखा, "आज पहले फोन पर परम पावन दलाई लामा को 87वें जन्मदिन की बधाई दी. हम उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं."

Conveyed 87th birthday greetings to His Holiness the @DalaiLama over phone earlier today. We pray for his long life and good health.

— Narendra Modi (@narendramodi) July 6, 2022