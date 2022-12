India-China Conflict: भारत-चीन तनातनी के बीच आया दलाई लामा का बड़ा बयान, ड्रैगन पर कह दी ये बात

Dalai Lama's Statement: भारत-चीन के बीच सीमा पर तनातनी जारी है. विपक्ष भी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है. चीन (China) के मुद्दे पर विपक्ष ने आज राज्यसभा (Rajya Sabha) से वॉकआउट भी कर दिया. इस बीच, तिब्बतियों के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा (Dalai Lama) का बयान सामने आया है. दलाई लामा ने कहा कि वो चीन वापस जाने वाले नहीं हैं, वो आजीवन भारत में ही रहेंगे. बता दें कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग (Tawang) में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई थी, जिसके बाद से दोनों देशों में तनाव बना हुआ है.

दलाई लामा का बड़ा बयान

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आज दलाई लामा ने कहा कि चीन लौटने का कोई मतलब नहीं है. मुझे भारत पसंद है. वह जगह कांगड़ा- पंडित नेहरू की पसंद, यह मेरा स्थायी निवास है. ये जवाब उन्होंने तब दिया जब उनसे पूछा गया था कि क्या वो कभी चीन लौटेंगे.

#WATCH | Kangra, Himachal Pradesh: Dalai Lama says, "...There is no point in returning to China. I prefer India. That's the place. Kangra - Pandit Nehru's choice, this place is my permanent residence..." pic.twitter.com/Wr6dGEPIIx

