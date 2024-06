India US Religious Freedom Report: धार्म‍िक आजादी पर अमेरिका द्वारा जारी सालाना अंतरराष्‍ट्रीय रिपोर्ट में भारत को लेकर की गई टिप्पणी पर मोदी सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है.

शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी धार्म‍िक आजादी पर सालाना अंतरराष्‍ट्रीय र‍िपोर्ट (2023 Report on International Religious Freedom) पर गौर किया है. पहले की तरह ही यह रिपोर्ट भी पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है. इस रिपोर्ट में भारत के सामाजिक ताने-बाने की समझ का अभाव दिखता है. यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है. हम इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करते हैं.

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि यह रिपोर्ट सेलेक्टिव तथ्यों का उपयोग, पक्षपाती स्रोतों पर निर्भरता और मुद्दों का एकतरफा प्रक्षेपण का मिश्रण है. यह हमारे संवैधानिक प्रावधानों और भारत के विधिवत अधिनियम कानूनों के चित्रण तक भी फैला हुआ है. रिपोर्ट में एक पूर्वनिर्धारित तथ्यों को लोगों तक पड़ोसने के लिए चुनिंदा घटनाओं को चुना गया है. यहां तक कि कुछ मामलों में इस रिपोर्ट में भारत के कानूनों और विनियमों की वैधता पर सवाल उठाया गया है. साथ ही उन्हें लागू करने के विधायिका के अधिकार पर भी सवाल उठाया गया है. यह रिपोर्ट भारतीय अदालतों द्वारा दिए गए कुछ कानूनी निर्णयों की अखंडता को भी चुनौती देती प्रतीत होती है.

#WATCH | On US State Department's 2023 religious freedom report on India, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "We have noted the release by the US State Department of its report on international religious Freedom for 2023. As in the past, the report is deeply biased, lacks an… pic.twitter.com/SvW6SUwft3

— ANI (@ANI) June 28, 2024