Sanjay Raut ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- 'Farmers Protest के पीछे China-PAK का हाथ है तो तुरंत करवाएं सर्जिकल स्ट्राइक'

मुंबईः शिवसेना (Shiv Sena) के वरिष्ठ नेता और राज्य सभा सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) ने किसान आंदोलन (Farmers Protest) को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

संजय राउत ने कहा कि अगर किसी केंद्रीय मंत्री के पास ऐसी जानकारी है कि किसानों के आंदोलन (Farmers Protest) के पीछे चीन या पाकिस्तान (China and Pakistan) का हाथ है, तो रक्षा मंत्री को तुरंत चीन और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक (Surgical Strike) करवानी चाहिए. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सेना प्रमुखों को इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए.

इससे पहले केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कहा था कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है. इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है.

दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मंत्री बच्चू कडू ने केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे को घर में घुसकर मारने की धमकी दी है. किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ होने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बच्चू कडू ने दानवे को धमकी दी. बच्चू कडू महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना कोटे से मंत्री हैं. वह अपनी प्रहार पार्टी चलाते हैं. इन दिनों कडू ने किसानों के साथ दिल्ली की ओर कूच किया है.

बता दें कि कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. किसान दिल्ली के बाॅर्डर (Delhi Border) पर डटे हुए हैं. किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक तीनों किसान बिल वापस नहीं लिए जाते तब तक किसान घर नहीं लौटेंगे.

