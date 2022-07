दिल्लीः न्यू अशोक नगर की 4 मंजिला इमारत में लगी आग, मौके पर मौजूद दमकल की 4 गाड़ियां

Fire in New Ashok Nagar: दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में 4 मंजिला इमारत में आग लग गई है. इसे बुझाने के लिए फायर की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. दमकल विभाग के मुताबिक 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है. फिलहाल किसी के हताहत होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं है.

आग पर काबू पाने में जुटा दमकल विभाग

#WATCH | Delhi: A fire broke out in a building in New Ashok Nagar area. 4 fire tenders present at the spot. Details awaited. pic.twitter.com/Rq9zPgtn6l

