Delhi सरकार ने Marriage और Funerals में शामिल होने वाले लोगों की संख्या के संबंध में जारी की गाइडलाइंस

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के लगातार कम होते मामलों को देखते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने नई गाइडलाइंस को जारी किया. दिल्ली सरकार ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि अभी दिल्ली में होने वाले सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में कितनी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं.

दिल्ली सरकार ने शादी समारोह, अंतिम संस्कार, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में अधिकतम लोगों के शामिल होने के बारे में निर्देश जारी किया. दिल्ली सरकार के निर्देश के मुताबिक, किसी भी बंद जगह जैसे हॉल आदि में होने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. हालांकि खुली जगह में कार्यक्रम होने पर ये लिमिट नहीं रखी गई है.

Delhi Government revises the capping on the maximum number of people gathering for social/religious/cultural events or weddings and funerals. Not more than 200 people allowed if it is a closed hall. No capping on the maximum limit, if it is an open space: Delhi Government

— ANI (@ANI) February 1, 2021