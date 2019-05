नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी ने सोमवार को कुछ उपद्रपियों के साथ झड़प में मारे गए एक पुलिस उपनिरीक्षक की मौत पर शोक व्यक्त किया है और इस मामले की जांच की मांग की है.

तिवारी ने ट्वीट किया, "उप निरीक्षक राजकुमार के निधन का दुख है.. ईश्वर उनके परिवार को इस शोक से निपटने की शक्ति दें. इस मामले की उचित जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा दी जानी चाहिए क्योंकि गुंडागर्दी और शहरी नक्सलवाद का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए."

Saddened by the loss of @DelhiPolice Sub Inspector Rajkumar Ji, May God give strength to the family to bear this calamity.

Proper enquiry should be conducted and culprits should be punished as Goondaism & Urban Naxalism should have no place in the society. https://t.co/ymHaZVLVfv

— Chowkidar Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) May 20, 2019