DTC Bus Procurement: दिल्ली में 1000 डीटीसी बसों की खरीद में हुए भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, उपराज्यपाल ने दिए CBI जांच के आदेश

DTC Bus CBI Investigation: दिल्ली (Delhi) में डीटीसी (DTC) की लो फ्लोर 1000 बसों की खरीद में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (LG Vinai Kumar Saxena) ने जांच के आदेश दे दिए हैं. ये जानकारी एलजी ऑफिस (LG Office) की तरफ से दी गई है. बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार के खिलाफ अब परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप पर सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने CBI जांच की सिफारिश कर दी है. 1,000 डीटीसी लो फ्लोर बस खरीद मामले में अब सीबीआई जांच होगी. एलजी सचिवालय को जून 2022 में मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी.

1,000 डीटीसी बसों की खरीद में भ्रष्टाचार

जान लें कि टेंडरिंग एंड प्रोक्योरमेंट कमेटी में मंत्री कैलाश गहलोत को चैयरमेन बनाने और DIMTS को मैनेजमेंट कंसलटेंट की जिम्मेदारी देने के मामले में अनियमितता की शिकायत की गई थी. 1,000 लो फ्लोर डीटीसी बसों की जुलाई 2019 में खरीद और BS VI बसों की एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मार्च 2020 में होना था. जून 2022 में एलजी से शिकायत के बाद जुलाई 2022 में सीएस को जांच के लिए शिकायत भेजी गई थी.

Delhi LG has approved the proposal of the Chief Secretary to forward to CBI, a complaint received by the LG Secretariat in the matter of gross irregularities/corruption in the procurement of 1000 low-floor buses by the DTC: LG Office

