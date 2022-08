Rapid Rail Trial: पटरी पर उतरी देश की पहले रैपिड रेल, इतने की रफ्तार से गाजियाबाद में दौड़ी

Delhi Meerut Rapid Rail: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित दुहाई डिपो में रैपिड रेल का सफल ट्रायल किया गया. ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा रही. डिपो के अंदर ही 600 से 700 मीटर लंबा ट्रैक तैयार किया गया. इस पर रोजाना ट्रायल किया जा रहा है. हालांकि मुख्य ट्रायल दिसंबर में शुरू होगा. रैपिड रेल अगले साल मार्च में साहिबाबाद से दुहाई के बीच यात्रियों के लिए दौड़ने लगेगी.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के एमडी विनय कुमार सिंह और रॉलिंग टीम के सदस्य ट्रायल के दौरान रेल के अंदर बैठे. रेल ने डिपो में बनाए ट्रैक पर कई चक्कर लगाए. ट्रायल के दौरान संचार नेटवर्क का भी सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया.

#NCRTC achieved an important milestone towards bringing in India’s 1st Regional Rail on time, yesterday, #RRTS trainset did a maiden test run on its depot tracks. The trainset was fed by recently charged NCRTC's 25 kV Traction system. @ADB_HQ @NDB_int @AIIB_Official @ut_MoHUA pic.twitter.com/wyxddhzPnl

— National Capital Region Transport Corporation Ltd. (@officialncrtc) August 7, 2022