DMRC Advisory: मंगलवार को समय से पहले घर से निकलें, DMRC इस रूट पर करने जा रही स्पीड ट्रायल; 1 घंटे तक नहीं मिलेगी रेल सेवा

Delhi Metro Advisory: अपने कामकाज पर आने-जाने के लिए रोजाना दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) का यूज करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. मंगलवार को वे काम पर जाने के लिए समय से थोड़ा पहले घर से निकलें वरना वे लेट हो सकते हैं. असल में दिल्ली मेट्रो मंगलवार यानी 22 नवंबर को अपने क्वॉलिटी ऑपरेशन और स्पीड को इंप्रूव करने के लिए मेंटिनेंस वर्क करने जा रही है. इसके चलते यात्रियों को ग्रे लाइन रूट पर एक घंटे तक मेट्रो सेवा नहीं मिल पाएगी.

मंगलवार को 12.30 से 1.30 बजे नहीं मिलेगी मेट्रो

DMRC की ओर से जारी बयान के मुताबिक दिल्ली मेट्रो 'ग्रे लाइन' (Delhi Metro Grey Line) रूट पर स्पीड ट्रायल और अपने ऑपरेशन की क्वालिटी सुधारने पर काम कर रही है. इसके लिए मंगलवार को द्वारका से ढांसा बस स्टैंड के बीच मेट्रो लाइन पर काम किया जाएगा, जिसके चलते 22 नवंबर को दोपहर 12.30 से 1.30 बजे तक इस रूट पर मेट्रो रेल नहीं चलेगी. दिल्ली मेट्रो ने लोगों से अपील की कि है कि वे इस एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए ही ग्रे लाइन रूट पर अपनी यात्रा का प्लान बनाएं.

To undertake speed trials on Dwarka–Dhansa Bus Stand section (Grey Line) for enhancement of speed & overall improvement in quality of train operations, services will not be available b/w Dwarka & Dhansa Bus Stand for 1 hour i.e, from 12:30 pm to 01:30 pm on 22.11.2022 (Tuesday).

