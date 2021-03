Holi के दिन ढाई बजे के बाद शुरू होगी मेट्रो, DMRC ने समय में किया फेरबदल

नई दिल्ली: रंगों का त्योहार होली (Holi) नजदीक है. ऐसे में अगर आप भी होली के दिन दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में सफर करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आप ही के लिए है. DMRC ने शनिवार को नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें होली पर मेट्रो टाइमिंग (Metro Timing on Holi) की जानकारी दी गई है.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने शनिवार को यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसमें कहा गया है कि होली (29 मार्च 2021) के दिन, दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर रैपिड मेट्रो/एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित मेट्रो सेवाएं दोपहर 2:30 बजे तक उपलब्ध नहीं होंगी.'

On Holi (29th March 2021), metro services will not be available till 2:30 PM on all lines of Delhi Metro, including Rapid Metro/Airport Express Line. pic.twitter.com/rMOJrZWWbj

इतना ही नहीं, अब यात्रीगण मेट्रो में सफर के दौरान कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी नहीं कर सकेंगे. क्योंकि ऐसा करने पर DMRC द्वारा यात्रियों का चालान काटा जा रहा है. दिल्ली मेट्रो के फ्लाइंग स्क्वायड ने शुक्रवार को ठीक से मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करने पर करीब 758 यात्रियों का चालान किया है. जबकि गुरुवार को नियमों का पालन नहीं करने पर 318 यात्रियों का चालान किया गया था.

To ensure our travel guidelines are being followed, Delhi Metro's Flying Squads penalised 758 commuters on 26 March 2021 for not wearing a face mask properly & following social distancing. Let us all follow the protocols & politely counsel others to do the same. #CovidIsntOverYet pic.twitter.com/tpIseHS36Y

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें (@OfficialDMRC) March 27, 2021