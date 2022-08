बीजेपी का 800 करोड़ का ऑफर, क्या टूट जाएगी AAP की सरकार?

नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा बुधवार को संसदीय समिति की बैठक ली गई थी, जिसमें गुरुवार सुबह 11 बजे पार्टी के सभी विधायकों के साथ एक अहम बैठक लेने का निर्णय लिया गया था. इस बीच आज सुबह से ही खबर आ रही थी कि बीजेपी के द्वारा AAP विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अब AAP के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने बयान जारी करते हुए कहा है कि बीजेपी उनके 40 विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है.

दिलीप पांडे ने 20 करोड़ का ऑफर देने की कही बात

AAP के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी के द्वारा उनके 40 विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है. हर विधायक को 20 करोड़ रुपये ऑफर किए जा रहे हैं. 20 करोड़ के हिसाब से 800 करोड़ रुपये बीजेपी के पास कहां से आए, इसकी ED से जांच करवानी चाहिए.

MLAs are being contacted. Y'day message was communicated and the MLAs with whom contact could not be established will be done and all MLAs will be present in the meeting. BJP is preparing to break 40 MLAs: AAP MLA Dilip Pandey on meeting of AAP MLAs called by Delhi CM Kejriwal pic.twitter.com/ifVicTBMRR

