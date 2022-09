धान खरीदी की मांग को लेकर GT रोड पर डटे किसान, प्रशासन ने इन रास्तों से जानें की दी सलाह

कुरुक्षेत्र: धान की खरीदी शुरू न होने से गुस्साए किसानों ने आंदोलन का रास्ता चुन लिया है, आज दूसरे दिन किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, किसानों ने शाहाबाद में जीटी रोड पर जाम लगा दिया है, जिससे आने-जानें वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है. आंदोलन को देखते हुए अंबाला और दिल्ली की ओर जाने वाले ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया है. जीटी रोड पर दोनों ओर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई है.

Haryana | Farmers block GT road in Kurukshetra demanding their paddy crop be procured immediately (23.09) pic.twitter.com/PBYC3A8gHn

— ANI (@ANI) September 24, 2022