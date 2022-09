हरियाणा सरकार की इस योजना से किसानों को मिल रहे लाखों रुपये, जानें आप कैसे ले सकते हैं लाभ

चंडीगढ़: देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में किसान अहम भूमिका अदा करते हैं, लेकिन आज भी किसानों की मेहनत को उतना सम्मान नहीं मिल पाता, जितना उनको मिलना चाहिए. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य के मेहनती और होनहार किसानों को सम्मानित करने के लिए (Haryana Mukhyamantri Pragatisheel Kisan Samman Yojana) मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना 2022 की शुरुआत की है. इस योजना के तहत उन किसानों को नकद राशी देकर सम्मानित किया जाएगा, जो खेती में पानी की बचत, नई तकनीक, एकीकृत कृषि प्रणालियों के माध्यम से बेहतर कार्य कर रहे हैं.

इस योजना के तहत आधुनिक तरीके से बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को नकद राशि दी जाती हैं. प्रथम पुरस्कार पाने वाले 1 किसान को 5 लाख रुपये दिए जाते हैं. दूसरा पुरस्कार पाने वाले दो किसानों को 3-3 लाख रुपये दिए जाते हैं. तीसरा पुरस्कार पाने वाले 5 किसानों को 1-1 लाख रुपये नकद देकर सम्मानित किया जाता है. इसके अलावा सभी जिलों में जिला स्तर पर और चार पुरस्कार 50-50 हजार रुपये दिए जाते हैं. इस योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान देना है. ताकि किसान अधिक से अधिक प्रेरित हो सकें.

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के मेहनती किसानों को नगद राशि देकर सम्मानित करना है. इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को 50 हजार, 1 लाख, 3 लाख और 5 लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाती है. इस योजना के तहत उन किसानों को सम्मानित किया जाता हैं जो खेती के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग करते हैं और जैविक एवं प्राकृतिक खेती करते हैं. साथ ही कम पानी का उपयोग करके खेती, फसल अवशेष प्रबंधन पर ध्यान देते हैं. इस योजना के जरिये राज्य के आधुनिक खेती करने वाले एवं खेती में नए- नए शोध करने वाले किसानों को उनकी मेहनत के लिए प्रोत्साहित करते हैं.

ये भी पढ़ेः PM Kisan Samman Nidhi 12वीं किस्त इस दिन आ सकती है, लेकिन इन लोगों के खाते रहेंगे खाली!

Haryana Mukhyamantri Pragatisheel Kisan Samman Yojana के लाभ

इस योजना से उन किसानों को सम्मानित किया जाता हैं जो नई-नई विधियां अपनाकर पानी की बचत, जैविक खेती, फसल अवशेष एंव एकीकृत कृषि प्रणाली के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.

इस योजना से प्रथम पुरस्कार पाने वाले 1 किसान को 5 लाख रुपये दिए जाते हैं.

दूसरा स्थान पाने वाले 2 किसानों को 3-3 लाख रुपये दिए जाते हैं.

तीसरा स्थान पाने वाले 5 किसानों को 50-50 हजार रुपये दिए जाते हैं.

यह नगद राशि किसानों को उनकी कुशलता के आधार पर दिए जाते हैं.

Haryana Mukhyamantri Pragatisheel Kisan Samman Yojana के लिए पात्रता

आवेदक किसान को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए.

इस योजना में प्रथम पुरस्कार उन किसानों को दिया जाएगा, जिनके पास 10 एकड़ या इससे अधिक खेती योग्य भूमि है.

दूसरा पुरस्कार उन किसानों को दिया जाएगा, जिनके पास 5 से 10 एकड़ भूमि है.

तीसरा पुरस्कार उन किसानों को दिया जाएगा, जिनके पास 5 एकड़ भूमि होगी.

ये भी पढ़ेः कमाल की है हरियाणा सरकार की किसान मित्र योजना, चमक जाएगी किसानों की किस्मतयोजना के लिए जरूरी दस्तावेज

भूमि के कागजात

आधार कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

खसरा खतौनी

किसान क्रेडिट कार्ड या किसान विकास पत्र प्रमाण

बैंक विवरण

Pragatishil Kisan Samman Yojana की चयन प्रक्रिया

इस योजना 2022 के तहत प्रगतिशील किसानों का चयन करने के लिए एक कमेठी का गठन किया जाएगा. जिसमें राज्य स्तर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक एवं जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता जरूरी होती है. यह कमेटी हरियाणा के कौने-कौने से खेती के क्षेत्र में नया प्रदर्शन करने वाले किसानों को उनकी कुशलता के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी.

Pragatishil Kisan Samman Yojana की आवेदन प्रक्रिया

इसके लिए सबसे पहले आवेदक किसान को कृषि एंव किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा.

इसके बाद वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा.

होमपेज पर आपको farmer corner के तहत apply for agriculture schemes के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

अब आपके सामने एक सूची खुल जाएगी.

मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के सामने View के बटन पर क्लिक करना है.

जैसे ही आप व्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी खुलकर आ जाएगी.

अब आपको सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है और Agreed, I have read all the terms & conditions related to scheme के आगे टिक कर देना है.

इसके बाद आपको Click here for Registration पर क्लिक कर देना है.

अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा.

इस पेज पर आपको किसी एक ऑप्‍शन में मांगी गई डिटेल दर्ज करके Search Record के बटन पर क्ल्कि कर देना है, जिसके बाद आपके सामने किसान का रिकॉर्ड खुल जाएगा.

अब आपको यहां मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के विकल्प का चयन करना है.

इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जिसमें आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्ज करना है.

अब आपको मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके Submit के बटन पर क्लिक करना है.

इस प्रकार आप मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान योजना 2022 के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं.