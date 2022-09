ब्लाउज पर मचा बवाल तो एस्ट्रोलॉजर Nidhi Chaudhary ने ट्रोलर्स को ऐसे किया हैंडल, शाम को बोलीं-मजा आया

Nidhi Chaudhary blouse : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों को अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में बताने और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का मौका देता है. ऐसे ही आज ट्विटर पर एस्ट्रोलॉजर निधि चौधरी (Nidhi Chaudhary) ट्रेंड करती रही. इसकी एक बड़ी वजह ट्विटर पर उनका एक वीडियो से जुड़ा है. इस वीडियो में यह शनि को प्रसन्न करने के उपाय बता रही हैं, लेकिन ट्रेंड होने की यह भी वजह नहीं है.

One of the best remedy for Saturn/ Shani is to never exploit your helpers & help the underprivileged people. #astrology pic.twitter.com/P8XfGKBDIQ — Nidhi Chaudhary (@thenidhii) September 10, 2022

दरअसल इस वीडियो में निधि ने बिना ब्लाउज के ब्लू कलर की साड़ी कैरी की है, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जाने लगा. सोशल मीडिया यूजर निधि को कपड़ा पहनने का सलीका सिखाने लगे. अनामिका तिवारी नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा- मुझे इस समय आप सबसे ज्यादा जरूरतमंद लग रही हैं, जो एक ब्लाउज भी नहीं खरीद सकती. मुझे अपनी बैंक अकाउंट डिटेल दीजिए, मैं आपको ब्लाउज ख़रीदने के पैसे भेजती हूं.

इसके बाद बिना देर किए निधि ने भी अपनी यूपीआई आईडी ट्विटर पर भेजकर लिखा- प्लीज स्क्रीनशॉट शेयर करें. इसके बाद अनामिका ने 101 रुपये भेजकर लिखा-जरूर करूंगी. खरीद लीजिए और इसे पब्लिकली पहनिएगा.

एक अन्य यूजर @vinayrao8 ने ट्वीट किया- ऐसा न किया करो निधिजी, पल्लू सरक गया तो हमारा मंगल खराब हो जाएगा. एक अन्य यूजर ने कमेंट किया-ब्रह्मास्त्र देखने के बजाय इस गरीब महिला को 500 रुपये दान करें जो अपने लिए एक ब्लाउज भी नहीं खरीद सकती. इसके बाद कई लोगों ने निधि की ओर से भेजी गई यूपीआई आईडी पर 1 से लेकर 1000 रुपये रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट शेयर किए.

शाम होते-होते निधि ने एक और ट्वीट किया और लिखा- आज का दिन मजेदार रहा. ये मेरे लिए काफी चौंकाने वाला था कि लोग अपनी जिंदगी और परेशानियों को छोड़कर मेरे कपड़ों को लेकर ज्यादा चिंतित थे. मुझे बहुत मजा आया. थैंक यू.

Aap logo ke memes kaafi ache the, maza aaya per please ye mere sath kisi dusri ladki/actress ka photo laga ke compare matt karo ki wo buri hai ya usko nicha dikhao mujhe sahi prove karne ke liye. Don’t demean any other women to prove me right. — Nidhi Chaudhary (@thenidhii) September 12, 2022

वहीं ट्रोलर्स के अलावा कुछ यूजर निधि के साथ भी खड़े नजर आए. @V_Astroyog नाम के यूजर ने लिखा, उसके कपड़े पर इतना ड्रामा क्यों हो रहा है? उसे जो पहनना है पहनने दो. हम कोई इस्लामिस्ट देश नहीं है जो हिजाब या बाकी चीजें पहनने के लिए ज़बरदस्ती करें.