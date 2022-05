PM CARES for Children: कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए खुशखबरी, मिलेगी ये स्कॉलरशिप

PM CARES for Children Scheme: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सोमवार यानी की आज कोरोना महामारी (corona pandemic) के दौरान अनाथ हुए बच्चों (orphaned children) को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन (PM CARES for Children) के तहत आर्थिक सहायता देने का बड़ा ऐलान किया है. केंद्र सरकार ने पिछले साल 29 मई, 2021 में इस योजना की शुरुआत की थी.

बता दें कि इस योजना के तहत 11 मार्च, 2020 से 28 फरवरी, 2022 के बीच कोरोना महामारी की वजह से अपने माता-पिता, कानूनी अभिभावक, दत्तक माता-पिता या माता-पिता में से किसी एक को खोने वाले बच्चों को आर्थिक मदद दी जाती है. इस अवसर पर पीएम ने कहा कि 'जो चला जाता है, उसकी हमारे पास सिर्फ चंद यादें ही रहा जाती हैं, लेकिन जो रहा जाता है, उसके सामने चुनौतियां का अंबार लग जाता है.'

ये भी पढ़ेः दिल्लीवासियों को जाम से मिलेगी राहत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा ट्रैफिक कंट्रोल

पीएम मोदी ने कहा कि- 'ऐसी चुनौतियों में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन्स आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है. पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से आपके साथ है. मुझे संतोष है कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए उनके घर के पास ही सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में उनका दाखिला कराया जा चुका है.'

PM-CARES for Children Scheme will support those who lost their parents to Covid-19 pandemic. https://t.co/p42sktb6xz

— Narendra Modi (@narendramodi) May 30, 2022