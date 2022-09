NIA की टीम गैंगस्टरों की तलाश में Delhi NCR, Haryana और Punjab समेत 50 ठिकानों पर कर रही छापेमारी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के द्वारा पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े गैंगस्टरों की तलाश में दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब सहित लगभग 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. यमुनानगर में स्थित गैंगस्टर काला राणा के घर पर भी NIA की टीम छापेमारी कर परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है. साथ ही गुरुग्राम के नाहरपुर रूपा में गैंगस्टर कौशल चौधरी और अमित डागर के घर पर भी NIA के द्वारा छापेमारी की जा रही है, ये दोनों गैंगस्टर आपस में दोस्त हैं.

NIA raids gangster Kala Rana's residence in Haryana's Yamunanagar & gangster Vinay Deora's residence in Punjab's Faridkot

Raids on in Delhi-NCR, Haryana&Punjab in connection with suspected terror gangs linked to killing of Sidhu Moose Wala.

(Pics 1&2 Yamunanagar & 3,4 Faridkot) pic.twitter.com/WiEOJgwB0B

