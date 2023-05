Delhi New Chief Secretary: इस अधिकारी को दिल्ली का मुख्य सचिव बनाने की तैयारी, AAP सरकार ने मांगी केंद्र से मंजूरी

Delhi to get new Chief Secretary PK Gupta: दिल्ली (Delhi) की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1989 बैच के अधिकारी पी के गुप्ता (IAS PK Gupta) को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने के लिए केंद्र की मंजूरी मांगी है. दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने अब से कुछ देर पहले यह अहम जानकारी मीडिया के साथ साझा की है. अधिकारियों ने बताया कि गुप्ता मौजूदा समय में दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) में बतौर एडिशनल मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं.

इसी साल है वर्तमान मुख्य सचिव का रिटायरमेंट गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार (IAS Naresh Kumar) इसी साल 2023 के आखिर में रिटायर होने वाले हैं. इसी वजह से अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने गुप्ता की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वी के सक्सेना (LG V K Saxena) के पास भेजा है. दिल्ली सरकार की शक्तियों में हुआ है इजाफा यह कदम उच्चतम न्यायालय के एक अहम फैसले के बाद उठाया गया है, जिसके तहत दिल्ली सरकार को अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती सहित अन्य सेवा संबंधी मामलों में फैसले लेने की शक्ति प्रदान की गई है. (एजेंसी इनपुट के साथ)