पॉल्यूशन ने बढ़ाया सांसों का संकट! दिल्ली-NCR की हवा हुई और जहरीली, AQI हुआ 600 पार

Delhi Pollution Level on National Pollution Control day; Weather Updates: आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है. सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों, NGT के आदेशों और केंद्र सरकार तथा दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली (Delhi) में पिछले एक महीने से हवा जहरीली (Toxic Air) बनी हुई है.

एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) आज सुबह और खराब हो गया, जिससे दिल्लीवालों की टेंशन बढ़ गई है. यहां एनसीआर के कुछ इलाकों में भी एक्यूआई 600 के पार दर्ज हुआ है. जो हाल के समय में दर्ज किए गए स्तर से कहीं अधिक है. दिल्ली-एनसीआर के सभी इलाकों की प्रदूषण की वजह से स्थिति बहुत खराब हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत आने लगी है.

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, नोएडा में PM10 का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 604 दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम में पीएम 2.5 409 दर्ज हुआ. हालांकि, इससे कुछ देर पहले नोएडा में पीएम 10 का एक्यूआई लेवल 543 हो गया था.

दिल्ली के ओवरऑल एक्यूआई लेवल की बात करें तो पीएम 2.5 लेवल 382 दर्ज किया गया. AQI को शून्य और 50 के बीच 'अच्छा', 51 और 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 और 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

बीते पचास साल में दिल्ली रह-रहकर गैच चैंबर बन जाती है. आइये बताते हैं कि साल दर साल दिल्ली में प्रदूषण के हालात बदतर होते गए और कब-कब इसे रोकने के बड़े उपाय किए गए. इंडियन एसोसिएशन आफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल के अध्यक्ष डा. जेएस शर्मा ने हाल में एक इंटरव्यू में बताया है कि 1970-80 के दशक में एयर क्वालिटी इंडेक्स ( AQI) में सल्फर डाइआक्साइड (So2) और नाइट्रोजन डाइआक्साइड (No2) की मात्रा वर्तमान समय के मुकाबले काफी ज्यादा थी. आज की हवा में एक्यूआइ में धूल के कणों की मात्रा ज्यादा है. जेएस शर्मा के मुताबिक पहले के ईंधन में सल्फर की मात्रा काफी ज्यादा थी.

दिसंबर के आते ही ठंड बढ़ने लगी है. दिल्ली में आने वाले दिनों में सर्दी और सितम ढा सकती है. मौसम विभाग (IMD) ने आज गुरुवार को राजधानी में बारिश का अनुमान जताया है. दिल्ली और उसके आसपास इलाके- नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में आज बारिश हो सकती है. वहीं पश्चिमी यूपी के कुछ शहरों में भी बारिश का अनुमान था. उम्मीद जताई जा रही है कि बारिश के बाद प्रदूषण से कुछ हद तक छुटकारा मिल सकता है.

02/12/2021: 13:15 IST; Very Light to light intensity rain would occur over and adjoining areas of isolated places of Delhi . Light intensity rain would occur over and adjoining areas of isolated places of Fatehabad, Adampur, Hissar, Gannaur, Sonipat, Rohtak, Kharkhoda,

— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 2, 2021