Delhi Violence: दिल्ली में दो समुदायों के बीच हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने दंगे की धाराओं में 20 को किया गिरफ्तार

Violence In Welcome: राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्‍ट इलाके में दो समुदायों के बीच झड़प का मामला सामने आया है. थाना वेलकम इलाके के फोटो चौक पर दो समुदाय के बीच पथराव हुआ. इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई. सूचना पर आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस के आला अधिकारी मौके पर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं.

डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली संजय कुमार सेन ने बताया कि हमें सूचना मिली कि फोटो चौक वेलकम पर दो गुटों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पार्क में खेलते समय बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था. इलाके में अतिरिक्त बल भी लगाया गया है.

Delhi | We got info that there was a quarrel between two groups at Photo Chowk Welcome, after which police team reached the spot. Preliminary investigation revealed that there was a fight between children while playing in the park: Sanjay Kumar Sain, DCP North East Delhi (04.05) pic.twitter.com/VVi5zM9H2u

