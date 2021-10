देर रात डेनमार्क की पीएम पहुंचीं आगरा, आज करेंगी ताज का दीदार; एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ स्वागत

नई दिल्ली. डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन (Prime Minister Mette Frederiksen) शनिवार रात करीब 8:20 बजे आगरा एयरपोर्ट (Agra Airport) पहुंचीं. रविवार को उनके ताजमहल और आगरा के किले का दौरा करने के कयास लगाए जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार इस दौरान दो घंटे के लिए ताजमहल टूरिस्ट्स के लिए बंद रहेगा. वहीं आगरा एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा डेनमार्क की प्रधानमंत्री की अगवानी करने गए. आगरा पहुंचने पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री के स्वागत में एयरफोर्स स्टेशन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया.

डेनमार्क (Denmark) की पीएम कल यानी शनिवार की सुबह नई दिल्ली पहुंचीं थीं. विदेश राज्य मंत्री (MoS) मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया. भारत और डेनमार्क ने शनिवार को चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए और हरित रणनीतिक साझेदारी को लेकर सहयोग बढ़ाने का फैसला किया. पीएम मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री के साथ एक संयुक्त प्रेस बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज से एक साल पहले, हमने अपनी वर्चुअल समिट में भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था. यह हम दोनों देशों की दूरगामी सोच और पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है.

बता दें, भारत और डेनमार्क के बीच हुए चार समझौतों में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद- राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute), हैदराबाद, आरहूस विश्वविद्यालय, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बीच भूजल संसाधनों और एक्वीफर्स के नक्शे पर समझौता ज्ञापन (Memorandum of understanding) शामिल है. दूसरे समझौते पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और डेनिश पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय के बीच पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे.

