दिवाली पर पटाखे जलाने से आंखें होंगी खराब; ये है चीन का खुफिया प्लान? जानिए वायरल मैसेज की सच्चाई

नई दिल्ली: हिंदुओं के प्रमुख त्योहार दिवाली (Diwali 2021) को आने में अब कुछ दिन ही बचे हैं. कुछ लोगों ने दिवाली (Diwali) की तैयारी भी शुरू कर दी है. इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म WhatsApp पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि चीन (China) और पाकिस्तान (Pakistan) ने पटाखों और लाइटिंग वाली झालर के जरिए भारत से बदला लेने का प्लान बनाया है.

बता दें कि वायरल हो रहे मैसेज में ये बताया गया है कि ये खबर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है. ये मैसेज विश्वजीत मुखर्जी के नाम पर लिखकर भेजा रहा है. इसमें विश्वजीत मुखर्जी को सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताया गया है.

जान लें कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (Press Information Bureau) ने इस वायरल मैसेज की पड़ताल की है, जिसमें इसे झूठा पाया गया. ये खबर पूरी तरह से फेक है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसी कोई सूचना नहीं जारी की है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में लिखा है कि खुफिया विभाग के अनुसार, पाकिस्तान कभी भी सीधे भारत पर हमला नहीं कर सकता है इसीलिए उसने भारत से बदला लेने के लिए चीन से कहा है. चीन ऐसे स्पेशल पटाखे भारत में भेज रहा है जिनमें कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस है. इस पटाखों के फूटने से वातावरण में कार्बन मोनो ऑक्साइड फैल जाएगी. इससे लोगों को अस्थमा की बीमारी हो सकती है.

A message in circulation, allegedly issued by the Ministry of Home Affairs claims that China is sending special firecrackers & lights to India to cause asthma & eye diseases. #PIBFactcheck

▪️ This message is #Fake

▪️ No such information is issued by MHA pic.twitter.com/1wpasaFRjz

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 18, 2021