Modi Laddu: मोदी लड्डू के नाम से फेमस है यह मिठाई, एक लड्डू की कीमत और वजन सुन उड़ जाएंगे होश

Modi Laddu in Bihar: क्या आपने कभी खाया है मोदी लड्डू? क्या आपको पता है मोदी लड्डू कहां मिलता है ? क्या आप जानते हैं इसका रेट? क्या आपको पता है कि एक लड्डू का वजन कितान होता है? अगर आपके मन में उठ रहे इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो यहां हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं. दरअसल, बिहार के भागलपुर में एक मिठाई विक्रेता संजीव उर्फ लालू शर्मा ने इस दिवाली पर मार्केट में मोदी लड्डू को लॉन्च किया है. इस लड्डू की कीमत प्रति किलो 900 रुपये रखा गया है.

शुद्धता का दावा करते हैं लालू शर्मा

दुकान के मालिक लालू शर्मा ने दावा किया है कि जो मोदी लड्डू वह बनाते हैं उसे बनाने में शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है. लालू शर्मा का दावा है कि मोदी लड्डू बनाने के लिए वह शुद्ध केसर, शुद्ध घी, पिस्ता और बादाम का प्रयोग करते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि इसमें सुगंध लाने के लिए गुलाब का रस निकाल कर उसे मिलाया जाता है.

Bhagalpur, Bihar: A sweet vendor and admirer of PM Modi, Sanjeev alias Lalu Sharma, has created special laddus named "Modi Laddu" for Diwali.

He says, "The year Modi ji became Prime Minister, we made a royal laddu in his honor using pure saffron, desi ghee, pistachios, and…

