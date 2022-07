DNA Analysis: प्लास्टिक बैन को धोखा देता 'सिस्टम', आखिर देश के लिए अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे हम

DNA on Reality Check on Single Use Plastic Ban: देशभर में 1 जुलाई से प्लास्टिक बैन लागू हो चुका है. सरकार अपनी ओर से इस बैन को लागू कराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे.