DNA with Sudhir Chaudhary: क्या टूट गया है दुनिया का ये सबसे मशहूर बैंड ग्रुप? 2 दिनों में आधी घट गई मार्केट वैल्यू

DNA on South Korean BTS Band: दुनिया का सबसे मशहूर Band BTS अब टूट रहा है. दक्षिण कोरिया के इस मशहूर Band में 7 सदस्य हैं और इन्होंने घोषणा की है कि अब ये सातों कलाकार अलग अलग Solo Perform करेंगे. यानी BTS में अब एक साथ Perform नहीं करेंगे. सवाल उठ रहे हैं कि क्या BTS के मेम्बर्स अपनी शोहरत की वजह से बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं? आज हम आपको ये भी बताएंगे कि इससे पहले दुनिया के बड़े बड़े Band जब इस तरह से टूटे हैं तो उन गायकों को वो सफलता नहीं मिली, जो उन्हें उस बैंड में एक साथ Perform करने में मिली थी.

दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा ब्रैंड एंबेस्डर

आज की तारीख़ में BTS यानी Bangtan Boys को Korean-Pop का सबसे बड़ा Brand Ambassador माना जाता है. ये Band पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी Soft Power के रूप में उभरकर सामने आया है. इस Band में कुल 7 सदस्य हैं, जो अब तक एक टीम की तरह काम कर रहे थे. लेकिन अब इस बैंड के सभी सातों सदस्यों ने Solo Projects पर काम करने का फैसला किया है. यानी Band का हर सदस्य अब अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाएगा, अपने नाम से Solo Songs रिलीज करेगा और Live Concert में भी BTS के ये सदस्य अब अलग अलग दिखाई देंगे. यानी BTS ब्रेक नहीं ले रहा है बल्कि ऐसा लगता है कि ये बैंड टूट गया है. इसके पीछे इस बैंड के सदस्यों की महत्वाकांक्षा एक बड़ी वजह है.

BTS बैंड में पड़ गई फूट

अभी इस बैंड में जो सदस्य सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, उनका नाम है, Jungkook और वो सिर्फ 24 साल के हैं. हाल ही में Jungkook ने अपना एक Solo Song रिलीज़ किया था. जिसके बाद इस बैंड के दूसरे सदस्यों में असंतोष बढ़ गया और फिर BTS की एक मीटिंग हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि बैंड के सभी सदस्यों को अपने अन्दर और परिपक्वता लाने की ज़रूरत है, इसलिए ये बैंड अब अलग अलग काम करेगा. इसके अलावा इस बैंड के कुछ सदस्यों ने ये भी कहा कि वो खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो अभी इससे ब्रेक लेना चाहते हैं.

करोड़ों फॉलोवर्स को लगा झटका

इस फैसले से ना सिर्फ़ दक्षिण कोरिया को झटका लगा है बल्कि दुनियाभर में इस बैंड के जो करोड़ों Followers हैं, वो भी मायूस हुए हैं. BTS की Soft Power का अन्दाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति Joe Biden ने इस बैंड को White House में खास तौर पर आमंत्रित किया था और अमेरिका में बढ़ती नस्लीय हिंसा के खिलाफ लोगों को जागरुक करने की अपील की थी.

मिला हुआ था डिप्लोमेटिक दर्जा

इसके अलावा पिछले साल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने BTS को संयुक्त राष्ट्र में अपने देश का विशेष दूत नियुक्त किया था और इन्हें Diplomatic Passport भी दिए गए थे. K POP की बदौलत दक्षिण कोरिया की संस्कृति दुनिया के कोने कोने तक पहुंची है और BTS इस संस्कृति का सबसे बड़ा Global Brand Ambassdor है. BTS की लोकप्रियता की वजह से दक्षिण कोरिया की अर्थ व्यवस्था को हर साल 27 हज़ार करोड़ रुपये का फायदा होता है और जब भी BTS की कोई नई Album या गाना रिलीज होता है तो दक्षिण कोरिया और पूरी दुनिया में BTS से जुड़े Products की बिक्री तेज़ हो जाती है. और BTS से आकर्षित होकर हर साल 8 लाख लोग दक्षिण कोरिया घूमने जाते हैं, जो दक्षिण कोरिया आने वाले पर्यटकों का 70 प्रतिशत है.

यानी इस बैंड की दुनियाभर में ज़बरदस्त Fan Following और ये बैंड दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी Soft Power बन चुका था. आज इस बैंड की Total Market Value लगभग 24 हजार करोड़ रुपये है. जब से इसने ब्रेक लेने का ऐलान किया है, तब से इस बैंड की Market Value को 12 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. यानी दो दिन में इसकी Market Value आधी रह गई है.

पहले भी टूट चुके हैं कई बड़े बैंड

इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि इस तरह के Solo Projects अक्सर ऐसे Bands को चकनाचूर कर देते हैं.

उदाहरण के लिए, 1960 और 1970 के दशक में The Beatles के नाम से एक Rock Band काफ़ी लोकप्रिय हुआ था. ये ब्रिटेन का एक मशहूर Rock Band था, जिसने सफलता की कई कहानियां लिखीं. लेकिन वर्ष 1969 में इस बैंड के एक सदस्य, जिनका नाम था, John Lennon (जॉन लेनन), वो इससे अलग हो गए. क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो इस बैंड से भी ज्यादा लोकप्रिय हैं. उनकी इस गलतफहमी ने इस बैंड को तब हमेशा के लिए तोड़ दिया. इसके बाद ये बैंड धीरे धीरे इतिहास में कहीं गुम हो गया.

निजी महत्वांकाएं पड़ी बैंड पर भारी

इसी तरह 1990 के दशक में अमेरिका का एक Music Band दुनिया में काफी लोकप्रिय हुआ. इस बैंड का नाम था, Backstreet Boys और उस समय दुनिया में इसकी ज़बरदस्त Fan Following थी. लेकिन वर्ष 2006 में एक विवाद के बाद अमेरिका के मशहूर सिंगर, Kevin Richardson (केविन रिचर्डसन) इससे अलग हो गए. जिसके बाद ये बैंड भी हमेशा के लिए टूट गया.

वर्ष 2015 में London के एक मशहूर बैंड One Direction के साथ भी ऐसा ही हुआ था. तब ब्रिटेन के सिंगर Zayn Malik (ज़ायन मलिक) इस बैंड से अलग हो गए थे, जिसके बाद ये बैंड काफ़ी कमज़ोर हो गया.

इसके अलावा The Pussycat Dolls नाम का एक मशहूर बैंड वर्ष 2009 में टूट गया था. तब इस बैंड की Lead Singer, Nicole (निकोल) इस बैंड से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गई थीं. जिसके बाद बाकी सदस्यों ने उनसे खुद को अलग कर लिया था. इसके अलावा ये लिस्ट बहुत लम्बी है. इसमें Fifth Harmony और Spice Girls जैसे Bands का भी नाम है. अब BTS बैंड भी इसी रास्ते पर निकल पड़ा है.