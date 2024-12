भारत के नए हल्के टैंक ने 4200 मीटर की ऊंचाई पर इतने गोले दागे, कांप उठे चीन-पाकिस्तान तक के पहाड़!

Indian Light Tank: भारतीय लाइट टैंक (ILT) ने एक अहम मुकाम हासिल किया है. 4,200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, हाई-ऑल्टिट्यूड वाली लोकेशन पर इसने दनादन गोले दागे. अलग-अलग रेंज पर फायरिंग कर इस हल्के टैंक की कुशलता जांची गई. अभी तक ये टैंक हर पैमाने पर खरा उतारा है. इससे पहले, सितंबर 2024 में इसका रेगिस्तानी इलाके में ट्रायल किया जा चुका है. इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने डिजाइन और डेवलप किया है. इन टैंकों के प्रोटोटाइप लार्सन एंड टूब्रो (L&T) ने तैयार किए हैं.

ऊंचाई वाले इलाकों में चीन-पाक से निपटेगा यह टैंक

DRDO की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, ILT को ऊंचे इलाकों में सशस्त्र बलों की जरूरतों को ध्‍यान में रखकर बनाया गया है. 25 टन वजनी यह टैंक एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन के रूप में डिजाइन किया गया है. तीन साल के भीतर ही हाई-ऑल्टिट्यूड वाले इलाकों में इसका परीक्षण पूरा कर लिया गया है.

#WATCH | Indian Light Tank (ILT) has achieved a major milestone by firing a number of rounds at different ranges at an altitude of more than 4200m, at a High Altitude Location with consistently accurate results. This was subsequent to the Phase I trial in desert environment in… pic.twitter.com/x7a6qEQG6X

